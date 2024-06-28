У украинки с гражданством РФ забрали украинский загранпаспорт, когда она въезжала в Россию

Украинка с российским гражданством лишилась загранпаспорта Украины при въезде в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Российский паспорт украинка получила после того, как в 2018 году переехала в Тверь и вышла замуж за местного жителя. У женщины есть ребенок от первого брака с поляком, на его родину она часто отвозит дочь на каникулы.

По словам самой женщины, на границе она всегда показывала оба паспорта. На этот раз она поступила так же, когда возвращалась из Польши.

«По ее словам, на обратном пути на калининградской границе ее задержали пограничники и сообщили, что весной вышел закон, по которому украинский загранпаспорт должны изъять на проверку», – сообщается в публикации.

Такой закон существует, но применяется к другим категориям граждан. Украинке предложили остаться в Европе, чтобы сохранить документ, но она отказалась из-за четырехлетнего ребенка, который остался дома.

Во время инцидента, по словам женщины, у нее забрали паспорт, но не сказали, когда и где его забрать, а каких-либо документов не дали.

Женщина заявила, что с такой ситуацией сталкивались и другие украинцы. Она переживает, что не сможет навестить пожилую мать в Харькове и забрать дочь из Польши.

Ранее пограничники забрали у москвички загранпаспорт из-за ошибки в документе.