Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти задержали предполагаемого члена банды, похищавшей людей

Полиция Петербурга сообщила о задержании участника банды рэкетиров-похитителей

Петербургская полиция задержала в Ленинградской области 38-летнего подозреваемого в участии в преступной группировке, занимавшейся вымогательством и похищениями людей. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального УМВД.

Уточняется, что находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в деревне Энколово по адресу Центральная улица, 1.

По версии следствия, ОПГ, в которой, как предполагается, состоял задержанный, действовала в период с 2016 по 2018 год. Преступники похищали граждан и угрожали подбросить им наркотики или оружие. Чтобы этого не произошло, у похищенных требовали передать крупные суммы денег.

Предполагаемого бандита доставили в полицейское отделение для передачи инициатору розыска.

До этого в Екатеринбурге задержали группу подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Всего, по версии правоохранителей, в группе было шесть человек. Они изготавливали поддельные трудовые договора, которые заверяли поддельными печатями местных компаний. Таким образом на территории Свердловской области оказались более 4 тысяч мигрантов.

Ранее в Москве задержали мужчину, обстрелявшего людей в центре города 13 лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами