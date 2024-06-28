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Врач объяснила, как пожилым людям вести себя в жару

Врач Рунихина: пожилым важно пить больше чистой воды в жару

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Shutterstock

В период жаркой погоды пожилым людям важно пить больше чистой воды и отказаться от употребления сладких напитков, которые усилят жажду. Об этом «Москве 24» рассказала главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Она уточнила, что наиболее восприимчивыми к жаре являются те люди, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы дыхательной системы.

«Если в жару пить мало воды, увеличивается риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов. <...> Также следует избегать длительного нахождения на открытом воздухе и тяжелой физической нагрузки. Дома нужно обязательно проветривать помещение и включать кондиционер, если он есть. Сидеть на улице лучше в тени», — сказала Рунихина.

Врач также советует наладить питание и не перегружать желудочно-кишечный тракт в жару. В рацион лучше включать ягоды, фрукты, овощи, кисломолочные продукты, нежирный кефир, творог. При этом от жирного мяса и других тяжелых продуктов она рекомендует отказаться.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого говорила, что во время сильной жары нужно как можно реже выходить на улицу и не находиться на солнце. По ее словам, несоблюдение правил поведения в жару грозит серьезными проблемами со здоровьем вплоть до инфаркта.

Ранее москвичей призвали быть осторожными из-за сильной жары в пятницу.

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