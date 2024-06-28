В Госдуме нашли причину отсутствия у россиян планов на жизнь

По данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин не имеет никаких планов на жизнь. По мнению зампреда Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, это связано с непоследовательной политикой государства и тем, что жители страны не уверены в завтрашнем дне. При этом не факт, что такой показатель планирования является проблемой и его нужно исправлять, отметил он в беседе с НСН.

«Это вызвано экономическими проблемами, неуверенностью в завтрашнем дне, непониманием, что будет завтра, влияет и непоследовательная государственная политика», — заявил парламентарий.

Делягин убежден, что в России государство поддерживает идею о том, что любое планирование грозит дефицитом. По его мнению, в данном случае россияне просто берут пример с министров и в целом страны.

В то же время депутат подчеркнул, что планы и решения о своей жизни — это дело каждого человека, и не факт, что такая статистика требует вмешательства.

«Дело в том, что в любом обществе есть люди, которые ничего не планируют. Люди живут одним днем, это многим свойственно. 25% — это невысокая цифра», — убежден депутат.

Он также опроверг мнение о том, что отсутствие планирования связано с низкой финансовой грамотностью жителей, назвав это «надуманной проблемой».

Россиянам ранее рассказали, как составить финансовый план.