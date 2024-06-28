Опрос показал, как за неделю изменился уровень доверия россиян к президенту Путину

Большинство россиян (82%) хорошо оценили работу президента Владимира Путина. Это выяснили исследователи Фонда общественного мнения (ФОМ), которые провели еженедельный опрос.

На прошлой неделе положительно работу Путина оценили 81% опрошенных. Также последний опрос показал, что президенту доверяют 81% респондентов. На фоне прошлой недели показатель вырос на один процентный пункт.

При этом 7% опрошенных скорее плохо оценили работу российского лидера. Также 10% респондентов скорее не доверяют ему.

Вместе среди опрошенных уровень положительной оценки работы кабинета министров остался на уровне прошлой недели — 57%. А работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 61% респондентов — показатель вырос за неделю на три процентных пункта.

Как показывали результаты майского опроса ВЦИОМ, большинство россиян полагают, что Владимир Путин способен обеспечить стабильность и развитие России. Большинство опрошенных (90%) посчитали российского лидера спокойным, волевым, решительным. Также они увидели в нем активного и энергичного человека (89%).

Ранее опрос показал, где в России чаще всего хотят завести детей.