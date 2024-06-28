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Дачникам назвали лучшие средства для борьбы с колорадскими жуками

Садовод Воронова: зоошампунь поможет бороться с колорадскими жуками на даче

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Pixabay

Зоошампунь от блох поможет избавиться от колорадского жука, который наносит серьезный вред картофельным посадкам на дачных участках. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она уточнила, что таким шампунем обычно обрабатывают домашних животных. По ее словам, это средство не представляет опасности для питомцев, однако, негативно воздействует на насекомых и их личинки.

«Если поражение большое и фактически весь картофель оранжевый от личинок, помогут только специальные препараты. Народные методы здесь уже будут бессильны», — отметила Воронова.

Садовод рекомендует начинать проводить обработку еще до посадок, в начале мая. Для этого можно перекопать землю с каким-то препаратом от почвенных вредителей.

Биолог, энтомолог Роман Хряпин до этого говорил, что специальные отравленные приманки, которые продаются в магазинах, помогут бороться с муравьями на дачном участке. По его словам, такой способ позволит избавиться от насекомых примерно через месяц после начала применения.

Ранее дачников предупредили о риске заразиться геморрагической лихорадкой.

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