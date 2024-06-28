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Повара-иностранца обвинили в домогательствах подростка на детской площадке в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге мигранта обвинили в домогательствах в отношении подростка

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Петербурге 22-летнего повара-мигранта обвинили в домогательствах 16-летней школьницы на детской площадке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации издания, 27 июня в правоохранительные органы обратилась женщина, которая заявила, что в отношении ее дочери были совершены насильственные действия сексуального характера. По ее словам, инцидент произошел 22 июня на детской площадке в районе Рыбацкое.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Узбекистана, который работает поваром в популярной пиццерии. В названный женщиной день инцидента мужчина отмечал день рождения.

Отмечается, что подозреваемый не состоит на миграционном учете. В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мигрант приставал к двум девочкам в Мурино.

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