Повара-иностранца обвинили в домогательствах подростка на детской площадке в Петербурге

В Петербурге 22-летнего повара-мигранта обвинили в домогательствах 16-летней школьницы на детской площадке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации издания, 27 июня в правоохранительные органы обратилась женщина, которая заявила, что в отношении ее дочери были совершены насильственные действия сексуального характера. По ее словам, инцидент произошел 22 июня на детской площадке в районе Рыбацкое.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Узбекистана, который работает поваром в популярной пиццерии. В названный женщиной день инцидента мужчина отмечал день рождения.

Отмечается, что подозреваемый не состоит на миграционном учете. В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мигрант приставал к двум девочкам в Мурино.