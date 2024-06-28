Жители Грайворона остались без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что почти 700 жителей Грайворона остались без света из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он отметил, что никто не пострадал. Проводится обход территории. Повреждения зафиксированы в 10 домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады, входные двери, хозяйственные постройки и заборы. Осколками задеты 3 автомобиля. На территории предприятия повреждены два служебных автомобиля, снесена часть ограждения, в административном здании выбиты окна и посечен фасад. Повреждены линии газо- и электроснабжения. Временно без света остается 691 человек.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. 27 июня Гладков сообщал, что ВСУ в течение суток более 80 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали три человека.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.