Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на предстоящих выходных

В ближайшие дни на территорию Центральной России вернется жаркая погода. В предстоящие выходные температура воздуха перешагнет отметку в 30 градусов, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Жара возвращается и утверждается по всей Центральной России. От Твери до Воронежа +27...+29 °С, в воскресенье +29...+31 °С», — рассказал Шувалов.

В субботу будет без осадков, а вот в воскресенье, по словам синоптика, могут пройти кратковременные дожди на фоне западного фронта, однако он будет влиять на погоду недолго. Жара установится с начала июля на долгое время, заключил Шувалов.

Напомним, до этого москвичей и гостей столицы предупредили о сильной жаре до +30℃ и призвали быть осторожными. Нужно избегать длительного пребывания на улице, а также заботиться о домашних питомцах. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за жары.

Врачи ранее рассказали, как снизить риск инфаркта во время сильной жары.