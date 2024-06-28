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Мошенники украли у пенсионерки 2,5 млн рублей, пообещав выплаты ко Дню Победы

В Петербурге у пенсионерки украли 2,5 млн рублей, пообещав выплаты ко Дню Победы

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Shutterstock

В Петербурге мошенники украли у 87-летней женщины 2,5 млн рублей, пообещав ей выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации издания, неизвестный связался с пенсионеркой в период с конца мая по начало июня. Аферист убедил пожилую женщину, что та якобы получит выплаты, которые положены блокадникам ко Дню Победы, но для этого петербурженке придется выполнить инструкции.

Злоумышленник обманом убедил ее перевести все накопления на продиктованный им счет. Так пожилая женщина лишилась более 2,4 млн рублей.

Когда петербурженка поняла, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы за помощью. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин продлил договор мобильной связи и потерял миллион рублей, взятый в кредит.

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