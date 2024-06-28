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Протестующие блокировали проезд к вокзалу в Киеве

УЖД: митингующие перекрывали проезд к Центральному вокзалу в Киеве

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РИА «Новости»

В Киеве начались протесты, которые перекрыли подъезд к Центральному вокзалу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила «Украинская железная дорога» (УЖД).

«Проезд до Центрального вокзала в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих», — говорится в сообщении.

Киевлян попросили временно отдавать предпочтение Южному вокзалу для совершения поездок.

Как пишет украинское издание «Экономическая правда», протесты в столице страны связаны со сносом местного оптового рынка. Из-за акции оказалась перекрыта Вокзальная площадь, а также сообщалось, что автобусы и троллейбусы стали следовать с задержками.

На момент публикации материала доступ к Центральному вокзалу восстановили.

Несколькими днями ранее неизвестные подожгли три автомобиля военных на Украине. Машины сожгли в Киеве и Полтавской области. Предполагается, что поджигатели целенаправленно выбирали своими целями машины военных, пытаясь отыскать те, что принадлежат сотрудникам военкоматов.

Ранее в США признали массовое бегство украинцев от сотрудников ТЦК.

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