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Петербургские полицейские выдворят из России 300 мигрантов-нелегалов

В Петербурге выдворят из России 300 мигрантов-нелегалов

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге полицейские выдворят за пределы страны 300 нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, в результате проведения операции «Нелегал» с 10 по 16 июня петербургские полицейские выявили 300 мигрантов-нелегалов, которых теперь выдворят из России. Кроме того, еще 144 иностранца самостоятельно покинут страну по решению суда.

В результате проведения мероприятий возбуждено также 97 уголовных дел за организацию незаконной миграции и фиктивный миграционный учет. Сотрудники правоохранительных органов пресекли более 2,6 тысячи нарушений законодательства в этой сфере и выявили десять преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Ранее две россиянки фиктивно зарегистрировали мигрантов и попали под уголовные дела.

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