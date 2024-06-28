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Названы способы вернуть контроль над аккаунтом в соцсетях после взлома

Интернет-эксперт Парфентьев: при взломе любого аккаунта алгоритм действий один

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Global Look Press

Вне зависимости от ресурса, который взломали – электронная почта или соцсеть — алгоритм действий пользователя должен быть примерно одинаковым, рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. В первую очередь следует приложить усилия для возращения доступа к аккаунту, объяснил он Общественной Службе Новостей.

При входе в аккаунт с чужого устройства, пользователям обычно приходит оповещение. Если кто-то вошел параллельно, текущую сессию нужно прекратить, отметил эксперт.

«В таком случае злоумышленник потеряет одновременную связь с вашим аккаунтом, — пояснил он. — Также нужно немедленно поменять пароль и, если у вас нет двухфакторной аутентификации, она обязательно должна присутствовать. В конечном счете это повышает безопасность».

Если же аккаунт увели и войти в него уже не удается, то придется связаться со службой поддержки и дозаказать факт взлома, к примеру – выслать фотографии с паспортом. В соцсетях это сделать обычно проще всего, считает Парфентьев.

Другой вариант – это создание нового аккаунта – к примеру, электронной почты. Однако если мошенники похитили персонифицированный аккаунт, могут возникнуть проблемы с другими людьми – в этом случае надо постараться оповестить о взломе как можно больше людей, заключил эксперт.

До этого сообщалось, что мошенники начали использовать фейковые аккаунты в соцсетях, притворяясь хакерами. Они провоцируют пользователей на ответы, после чего переходят по вредоносным ссылкам.

Ранее стало известно, что аккаунты на «Госуслугах» стали продавать для регистрации мигрантов.

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