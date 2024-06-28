Госдума предложила сократить сроки аборта до 9 недель

В Госдуме предложили Минздраву заняться вопросом сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

«Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель», — говорится в документе.

Помимо этого, Минздраву предложили подготовить изменения в законодательство о том, что социальным показанием для аборта будет являться беременность, наступившая после изнасилования.

В рекомендациях поясняется, что одной из главных задач социальной политики в России является охрана материнства и детства, поэтому необходимо осуществлять комплекс мер, направленных на повышение рождаемости.

До этого Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов. Согласно им, теперь женщине нужно будет сделать УЗИ перед абортом, во время которого она увидит изображение ребенка и услышит, как бьется его сердце.

Ранее в Совфеде призвали оставить право на аборты только за государственными клиниками.