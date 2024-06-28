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В Петербурге 13-летний мальчик обстрелял автобус

78.ru: в Петербурге после стрельбы по автобусу задержали 13-летнего мальчика

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Shutterstock

Полиция Петербурга нашла человека, который стрелял в автобус, им оказался 13-летний ребенок. Об этом сообщает 78.ru.

По версии правоохранителей, в день произошедшего компания школьников отправилась на прогулку. Один из них взял с собой пистолет и в какой-то момент дал другу, после чего тот открыл стрельбу по автобусу.

Задержанных доставили в отдел вместе с родителями. Там специалисты ведомства провели с ними профилактическую беседу. На данный момент сотрудники МВД проводят необходимые процессуальные действия. После этого школьников отпустят.

Инцидент произошел накануне в Выборгском районе города. Когда автобус проезжал около станции метро «Лесная», неизвестный открыл по нему стрельбу. Во время произошедшего пассажиры не пострадали.

До этого в Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком, который из-за ремонтных работ на участке остановил регулировщик. В результате пострадали 17 человек, среди них дети.

Ранее россиянка, отказавшаяся заплатить 30 рублей за проезд, зверски избила водителя троллейбуса.

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