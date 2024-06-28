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Россиянам объяснили, как определить качество мороженого по цвету и составу

Роскачество: в основе мороженого должно быть не менее 40% молока или сливок

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

При выборе мороженого важно изучать его состав и внешние характеристики. Основу продукта должны составлять сливки или молоко – их доля не должна быть ниже 40%. Также в составе должны быть сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Эксперты подчеркнули, что в классическом мороженом запрещено использовать растительные жиры. А вот если на мороженом есть информация, что оно содержит заменитель молочного жира, то в составе могут быть растительные жиры в доле не более 50% от общей массы продукта.

«Если же весь жир в продукте растительный, то продукт имеет название «десерт замороженный», — подчеркнули специалисты Роскачества. – Жирность влияет на наименование продукта: молочное — не более 7,5%, сливочное — от 8 до 11,5%, пломбир — от 12 до 20%».

В составе мороженого есть стабилизаторы – это нормально, так как они помогают сохранить форму продукта, отметили эксперты. По их словам, к разрешенным относятся добавки альгинат натрия (Е401), агар (Е406), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцелларан (Е407), камедь рожкового дерева (Е410) и гуаровая камедь (Е412).

Также специалисты советуют не покупать деформированное мороженое и подчеркивают, что его цвет должен быть равномерным. Причем чем жирнее продукт, тем желтее будет его цвет. Неоднородный цвет означает, что при производстве массу плохо размешали с добавками и красителями.

Напомним, также отмечается, что мороженое не должно быть подтаявшим или содержать в упаковке лед – это говорит о нарушении температурного режима.

Россиянам ранее рассказали о последствиях частого употребления мороженого.

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