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Глава МЧС России рассказал о противопожарных мерах в лесу

Глава МЧС Куренков: россиянам важно соблюдать противопожарные меры в лесу

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россиянам важно помнить о противопожарных мерах, которые нужно соблюдать в лесу. Об этом в интервью kp.ru рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Водителям он рекомендует обращать внимание на траву, которая находится под машиной, потому что она может начать тлеть и спровоцировать ландшафтный пожар. Он, по его словам, может перейти в лесной пожар, особенно, если в этот день будет сильный ветер.

«Когда такой вал приближается к населенному пункту, людям, если пожарные не вызваны предварительно, им трудно будет бороться с этим пожаром. Это только кажется, что это какие-то шутки, мы подожжем просто траву, она немножко прогорит, и нам за это ничего не будет. <...> Это к вопросу о последствиях. Они (пострадавшие от пожара люди. — прим. ред.) не успевают забрать свои документы и дорогие им вещи, остаются в лучшем случае с паспортом и в халате, в котором они были на огороде», — сказал Куренков.

28 июня Telegram-канал Babr Mash сообщал, что в Бурятии тушат четыре крупных лесных пожара — в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах. По данным канала, огонь распространился на общую площадь в 6120 гектаров. В основном причина возгораний — сухие грозы, отметил канал. В агентстве лесного хозяйства сообщили журналистам, что на тушении работают 230 спасателей и 22 машины.

Ранее глава МЧС России назвал причину появления необычных природных явлений этим летом.

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