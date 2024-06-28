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Глава МЧС России назвал причину появления необычных природных явлений этим летом

Глава МЧС Куренков: климатический фактор повлиял на появление смерчей в Москве

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eyeclick/Global Look Press

На появление необычных природных явлений, в том числе, летних заморозков в Москве, наводнений, сильных гроз и смерчей по России в целом влияет климатический фактор. Об этом в интервью kp.ru рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, все эти природные явления появляются вследствие повышения температуры воды в мировом океане.

«И важно за этим следить, потому что большая вода приходит, грубо говоря, с неба, и в рамках массового выброса этих осадков, особенно если это происходит в горных районах, реки очень быстро наполняются», — сказал Куренков.

Он добавил, что ведомство пытается работать на предотвращение и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, с которыми можно столкнуться в различных регионах России.

25 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в России увеличится вероятность образования смерчей в самых разных регионах. Специалисты ожидают такую ситуацию на фоне глобального изменения климата, объяснил он. Эксперт напомнил, что в Москве смерчи наблюдались в 1904 году. Самый крупный последний смерч зафиксирован 40 лет назад.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и Лобни сняли на видео смерчи.

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