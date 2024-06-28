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Слуцкий рассказал, чему должны обучать своих детей мигранты

Слуцкий заявил, что мигранты должны обучать своих детей базовому русскому языку

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Илья Питалев/РИА Новости

Мигранты должны обучать своих детей базовому русскому языку и прививать российские ценности, рассказал РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Когда дело доходит до того, чтобы отдать ребенка в государственную школу, ни у кого не возникает вопроса, а как этот ребенок собирается учиться? Здесь нужен жесткий контроль. Пусть родители учат детей базовому русскому языку, прививают ему наши ценности, в противном случае отправляют детей учиться домой на своем родном языке без каких-либо преград», — считает политик.

Лидер ЛДПР отметил, что миллионы иностранцев едут на заработки в Россию, а потом перевозят свои семьи, которые плохо понимают по-русски.

До этого стало известно, что депутаты ЛДПР во главе со Слуцким 28 июня внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести обязательное собеседование на уровень владения русским языком для детей иностранцев, которые не имеют гражданства РФ, при поступлении в школу.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о готовности ввести устную часть в экзамен для мигрантов.

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