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Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Путин в обращении к выпускникам назвал окончание школы особым моментом

Российский президент Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы. Видеообращение лидера РФ опубликовала пресс-служба Кремля.

«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослый, самостоятельный, где все ключевые решения вы будете принимать сами», — сказал Путин.

Он отметил, что, прощаясь со школой, выпускникам стоит поблагодарить учителей, которые помогали им поверить в себя и поддерживали, и выразил уверенность, что педагоги будут восхищаться успехами своих бывших подопечных.

Главное для выпускников, считает Путин, — найти свое призвание, так как в этом случае им будут по силам самые сложные задачи.

28 июня в Санкт-Петербурге пройдет торжественный праздник выпускников «Алые паруса». Днем температура воздуха в городе поднимется до +30 градусов. Ночь также выдастся очень теплой — до +20...+22. До сих пор самым высоким показателем температуры для этой даты в Петербурге считалось значение +20,7 градуса, зафиксированное в далеком 1989 году.

Ранее Путин рассказал, от чего зависит будущее России.

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