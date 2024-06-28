Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве по подозрению во взятке задержана экс-преподаватель МГЮА

Shot: в Москве задержана экс-педагог МГЮА за взятку

close
100%
Depositphotos

Бывшего преподавателя университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) задержали в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, 43-летнюю женщину взяли в аэропорту Домодедово. Экс-сотрудницу учебного заведения подозревают в передаче взятки в особо крупном размере. Уже некоторое время россиянка находилась в федеральном розыске.

Известно, что в отношении бывшего преподавателя возбуждены два уголовных дела, в рамках первого она заочно арестована. В рамках законодательства за совершенные преступления женщина может получить до 15 лет лишения свободы.

До этого реставратор Московского Кремля получил срок. Известно, что компания подсудимого заключила контракт, в рамках которого обязалась реставрировать несколько башен, но спустя год у организации возникли финансовые проблемы. Глава компании заключил новый контракт, чтобы справиться с обязательствами по первому, на выполнение второго денег уже не было.

Ранее рооссийский студент засудил вуз за отказ в переводе на бюджетное место.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами