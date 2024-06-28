В Москве по подозрению во взятке задержана экс-преподаватель МГЮА

Бывшего преподавателя университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) задержали в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, 43-летнюю женщину взяли в аэропорту Домодедово. Экс-сотрудницу учебного заведения подозревают в передаче взятки в особо крупном размере. Уже некоторое время россиянка находилась в федеральном розыске.

Известно, что в отношении бывшего преподавателя возбуждены два уголовных дела, в рамках первого она заочно арестована. В рамках законодательства за совершенные преступления женщина может получить до 15 лет лишения свободы.

До этого реставратор Московского Кремля получил срок. Известно, что компания подсудимого заключила контракт, в рамках которого обязалась реставрировать несколько башен, но спустя год у организации возникли финансовые проблемы. Глава компании заключил новый контракт, чтобы справиться с обязательствами по первому, на выполнение второго денег уже не было.

Ранее рооссийский студент засудил вуз за отказ в переводе на бюджетное место.