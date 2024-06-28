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В российском регионе начальница отделения почты вынесла из кассы полмиллиона рублей

В Магаданской области начальница почты присвоила полмиллиона рублей

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Shutterstock

В Магаданской области женщина решила присвоить деньги и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, начальница отделения почты решила присвоить 250 тысяч рублей из кассы. В последствии она проделывала подобную махинацию еще раз, на такую же сумму. Чтобы никто не заподозрил, в документах она подтверждала, что якобы сдала средства в банк.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о присвоении, совершенном лицом с использованием служебного положения.

«Причиненный преступлением ущерб возмещен обвиняемой в полном размере», – сообщается в публикации.

До этого бывшего министра обороны КНР исключили из коммунистической партии. Причиной стали подозрения в использовании служебного положения. Своими действиями государственный деятель нанес ущерб компартии, нацобороне и военному строительству.

Ранее россиянин продлил договор мобильной связи и потерял миллион рублей, взятый в кредит.

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