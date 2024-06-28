Чиновников Хабаровска проверят на связь с поставщиками инсулина

В Хабаровском крае по поручению генпрокурора Игоря Краснова проведут проверку возможного сговора между местными чиновниками и поставщиками инсулина. Об этом пишет ТАСС.

«Надо проверить факты аффилированности чиновников края с компаниями, которые заключают мизерные договоры. Надо оценить законность и целевое расходование бюджетных средств, которые на это выделяются», — заявил Краснов на встрече с хабаровчанами.

Он отметил, что прокуратура уже установила: бюджетные деньги до региона доходят. Теперь ведомству предстоит выяснить, каким образом местные чиновники расходуют средства.

17 июня ФАС сообщила, что в Москве раскрыли два картельных сговора, участники которых заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходников в столичные больницы, где проходила реабилитация участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

Первое дело завели на компании «Стер Медикал», «Вендделис», «Лабкорп», «Стер 23» и «Лабстор», а второе — на предприятие «Галар» и неназванный хозяйственный субъект.

Ранее в России раскрыли картель продавцов наушников.