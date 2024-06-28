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На праздник «Алые паруса» спрогнозировали температурную суперночь

В Петербурге на праздник «Алые паруса» спрогнозировали температурную суперночь

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

По прогнозу на 28 июня в Санкт-Петербурге ожидается невероятно теплая ночь, ожидается установление нового рекорда тепла для этой даты. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главного метеоролога Северной столицы Александра Колесова.

По данным синоптика, ночью с 28-го на 29 июня температура воздуха поднимется до +20...+22 ℃. До сих пор самым высоким показателем температуры для этой даты в Петербурге считалось значение +20,7 градуса, зафиксированное в далеком 1989 году.

Именно в эту ночь в городе пройдет торжественный праздник выпускников «Алые паруса».

Днем 28 июня ожидается настоящая жара в Петербурге, по прогнозам Колесова. Температура поднимется до +30 ℃. В некоторых районах Ленинградской области такие высокие температуры ожидаются уже сегодня. На следующий день, 27 июня, из-за западного ветра столбики термометров в Северной столице не поднимутся выше +28 градусов.

Но при этом жара не задержится надолго. Уже во второй половине субботы, 29 июня, в Петербурге похолодает, а облачная погода и дожди, местами сильные ливни и грозы, станут обычными явлениями.

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с пятницы на субботу и будет посвящен объявленному в стране Году семьи, 300-летию Санкт-Петербургского университета и Российской академии наук.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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