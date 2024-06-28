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Аккаунты на «Госуслугах» стали продавать для регистрации мигрантов

«Известия»: аккаунты на «Госуслугах» стали продавать в даркнете

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Павел Бедняков/РИА Новости

В даркнете появился новый тренд использования украденных аккаунтов сервиса «Госуслуги». Как пишет газета «Известия», теперь их предлагают к продаже для «миграционного учета», чтобы регистрировать иностранцев без согласия владельца жилья.

Такие данные появились у сервиса мониторинга утечек данных и даркнета DLBI. Для осуществления такой схемы требуется иметь выписку из ЕГРН, полученную ранее через «Госуслуги».

Эти личные кабинеты теперь продаются через Telegram-ботов и рекламируются в даркнете как «аккаунты для миграционного учета» по цене от 600 до 800 рублей за аккаунт, сообщили в DLBI.

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский подтвердил информацию о продаже украденных аккаунтов на «Госуслугах» для «миграционного учета», но отметил, что случаи пока единичны, и сама схема сложна для реализации.

По словам специалистов DLBI, такие предложения стали появляться после инцидента в «Крокус Сити Холле», когда правоохранительные органы начали активно проверять систему временной регистрации иностранцев, ликвидировав при этом множество «резиновых квартир» и других объектов, к которым массово приписывали мигрантов.

Ранее две россиянки фиктивно зарегистрировали мигрантов и попали под уголовные дела.

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