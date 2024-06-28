В России появится ГОСТ на шаурму

В Российской системе качества (Роскачество) разрабатывают ГОСТ на шаурму, который обозначит требования к ингредиентам и процессам изготовления. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что представители Роскачества провели проверки 29 основных брендов шаурмы и лишь в продукции одного из них не зафиксировали нарушений. При этом процесс производства связан с резкими перепадами температуры, а высоковлажные компоненты способствуют быстрому развитию патогенных микроорганизмов.

В ведомстве подчеркнули, что риски массовых отравлений потребителей, а также общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в общепите требуют разработать новый стандарт для шаурмы.

25 июня в Башкирии местный житель отравился шаурмой и впал в кому, а после этого отсудил 800 тысяч рублей у предпринимателя. Инцидент произошел в апреле прошлого года в городе Салавате. Местный житель съел шаурму, купленную в кафе, и ощутил недомогание, а затем его состояние ухудшилось. Родители обнаружили мужчину в критическом состоянии и вызвали скорую помощь. Медики доставили его в реанимацию.

В апреле специалисты Роскачества провели исследование покупной шаурмы и выявили в ней кишечную палочку, листерию и стафилококк.

Россиянам ранее рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы.