Бразилия выдала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что россиянка Вероника Лебедева, являющаяся сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 млн рублей, экстрадирована из Бразилии в РФ. Ее слова передает ТАСС.

В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Бразилия экстрадирована Вероника Лебедева. В России она обвиняется в совершении мошенничества, заявила Волк.

7 июня власти Бразилии удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Дениса Асфандьярова для привлечения его к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с пособничеством в мошенничестве в сфере предпринимательства.

По данным следствия, с начала 2017 года по январь 2018 года Асфандьяров, будучи коммерческим директором компании, вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке строительных материалов, что позволило им незаконно завладеть имуществом двух строительных фирм — 29 квартир в Казани на общую сумму более 67 миллионов рублей.

После того как Асфандьяров скрылся от правоохранительных органов, его объявили в международный розыск 12 марта 2020 года. После его задержания в марте 2023 года был подан запрос о его выдаче в Бразилию.

Ранее в Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина на Украину.