В МАГАТЭ рассказали об угрозах для ЗАЭС после уничтожения поста радиационного контроля

Уничтожение поста радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не оказывает непосредственного влияния на безопасность станции. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

По его словам, станция сообщила МАГАТЭ об уничтожении одного внешнего поста, что может снизить эффективность мониторинга в случае чрезвычайной ситуации.

«Утрата одного поста радиационного контроля не имеет прямого влияния на безопасность ЗАЭС, однако это стало частью продолжающейся эрозии ряда мер безопасности во время войны, что по-прежнему вызывает сильные опасения», — говорится в сообщении на сайте организации.

26 июня представители ЗАЭС заявили, что украинские военнослужащие нанесли удар по одному из ее постов радиационного контроля. Речь идет об объекте в селе Великая Знаменка, уточнялось в официальном Telegram-канале инфраструктурного объекта.

Представители ЗАЭС подчеркнули, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пост оказался полностью уничтожен. В результате сотрудникам станции пришлось провести ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в регионе.

Ранее в Мелитополе произошел взрыв.