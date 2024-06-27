Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МАГАТЭ рассказали об угрозах для ЗАЭС после уничтожения поста радиационного контроля

МАГАТЭ: уничтожение поста радиационного контроля ЗАЭС не влияет на безопасность

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Уничтожение поста радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не оказывает непосредственного влияния на безопасность станции. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

По его словам, станция сообщила МАГАТЭ об уничтожении одного внешнего поста, что может снизить эффективность мониторинга в случае чрезвычайной ситуации.

«Утрата одного поста радиационного контроля не имеет прямого влияния на безопасность ЗАЭС, однако это стало частью продолжающейся эрозии ряда мер безопасности во время войны, что по-прежнему вызывает сильные опасения», — говорится в сообщении на сайте организации.

26 июня представители ЗАЭС заявили, что украинские военнослужащие нанесли удар по одному из ее постов радиационного контроля. Речь идет об объекте в селе Великая Знаменка, уточнялось в официальном Telegram-канале инфраструктурного объекта.

Представители ЗАЭС подчеркнули, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пост оказался полностью уничтожен. В результате сотрудникам станции пришлось провести ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в регионе.

Ранее в Мелитополе произошел взрыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами