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Жителям Севастополя посоветовали носить с собой жгут на случай обстрела

Развожаев посоветовал жителям Севастополя иметь при себе жгут на случай обстрела

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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что жителям города следует носить с собой жгут, чтобы суметь оказать помощь себе или окружающим в случае обстрела. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в городе планируется запустить программу массового обучения граждан по оказанию первой медицинской помощи. Занятия планируется проводить в учебных заведениях и городском парке, отметил губернатор.

До этого Развожаев заявил, что дополнительные медицинские наборы появятся в общественном транспорте и на пляжах Севастополя на случай обстрелов.

Накануне стало известно, что пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат от 200 до 400 тысяч рублей.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Число пострадавших при атаке, по последним данным, возросло до 155 человек.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.

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