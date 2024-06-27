В Чистополе мужчину засыпало землей во время ремонта подземных электросетей

В Татарстане устанавливаются обстоятельства несчастного случая на производстве, рабочего засыпало землей в траншее. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел 26 июня, группа рабочих занималась ремонтом подземных электросетей, один из мужчин находился в глубокой траншее, в какой-то момент на него обрушилась земля. На место были вызваны полиция и медики, спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего проводится проверка, прокуратура установит, соблюдалась ли техника безопасности при проведении земляных работ, выясняются обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Челябинской области мужчину засыпало горой щебня в бункере. Инцидент произошел на Канзафаровском карьере, 55-летний сотрудник предприятия спустился в бункер, чтобы его очистить. Рацию рабочий с собой не взял и не сообщил коллегам о том, что планирует проводить работы, оператор погрузчика в этот момент сбрасывал щебень в бункер. Не зная о нахождении коллеги внутри. Спасти пострадавшего не удалось, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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