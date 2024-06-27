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МВФ призвал США не снижать процентную ставку до конца года

МВФ: ФРС США следует приступить к снижению ставки не раньше конца 2024 года

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Yuri Gripas/Reuters

Федеральной резервной службе Соединенных Штатов следует начать снижение процентной ставки не раньше конца 2024 года. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда по экономике США, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что госдолг Соединенных Штатов продолжит расти, и к 2032 году превысит 140% ВВП страны. В МВФ отметили, что растущий госдолг и высокий бюджетный дефицит создают растущий риск как для американской, так и для мировой экономики. В фонде также подчеркнули, что ожидают возвращения инфляции в США к целевому значению в 2% не раньше середины будущего года.

До этого в МВФ сообщил, что доллар США продолжает сдавать позиции в международных резервах, уступая место таким валютам как сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейская вона. По информации фонда, крупным держателям резервов приходится проявлять осторожность к доллару, например, из-за заморозки Центробанком РФ зарубежных активов.

Ранее в МВФ посоветовали США сократить гигантский бюджетный дефицит.

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