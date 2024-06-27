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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали два села и город в Белгородской области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате прямого прилета боеприпаса на территории одного частного домовладения повреждена надворная постройка, в жилом доме повреждены крыша, остекление и фасад.

Чиновник также заявил, что дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Стена здания сильно повреждена, кровля пробита.

Кроме того, губернатор сообщил об атаке беспилотнике на Грайворон. Там в результате его детонации повреждено остекление коммерческого объекта, также выбиты окна в одной из квартир многоквартирного дома.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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