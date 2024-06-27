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Россиянин продлил договор мобильной связи и потерял миллион рублей, взятый в кредит

В Челябинской области мужчина отдал мошенникам взятый в кредит миллион рублей

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Depositphotos

В Челябинской области мужчина продлил договор мобильной связи и лишился взятого в кредит миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Троицке. С местным жителем связался неизвестный, который сообщил, что его якобы необходимо продлить договор на услуги мобильной связи. Аферист обманным путем убедил мужчину взять кредит и перевести все средства на подконтрольные счета.

Ущерб от действий злоумышленника составил миллион рублей. Сотрудники правоохранительных органов занялись расследованием мошеннического эпизода. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого мошенники обокрали пенсионерку на 1,1 млн рублей под предлогом замены купюр. Аферисты представились сотрудниками социальной службы и убедили пожилую женщину в том, что ее наличные скоро устареют.

Ранее в Чебоксарах 12-летняя школьница подрабатывала курьером у мошенников.

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