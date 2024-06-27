Американка нашла в чемодане неожиданный живой сувенир после поездки в Африку

Женщина нашла в своем чемодане случайно привезенного из Африки живого паука после возвращения в США. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

Женщина рассказала, что после путешествия по Уганде и Руанде обнаружила в своем чемодане живого паука, уже находясь дома в Лос-Анджелесе. Членистоногое внушительных размеров провело там несколько дней и пережило 24-часовой перелет, а также поездку в раскаленной машине.

Отмечается, что паук после всего этого выглядел изможденным, а также у него отсутствовала одна нога. Ее муж раздавил обнаруженное членистоногое и смыл его в унитаз.

Женщина предположила, что паук мог попасть в ее чемодан, когда они с супругом остановились в хижине, находившейся рядом с лесом. Багаж американки прошел несколько досмотров, но членистоногое никто не заметил.

Ранее туристка вернулась из Кении и нашла в чемодане ядовитого скорпиона.