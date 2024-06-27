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В Польше упал пожарный самолет

Пожарный самолет упал в населенном пункте Беляво недалеко от Варшавы

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Polski Serwis Pożarniczy

В населенном пункте Беляво, расположенном недалеко от Варшавы, упал пожарный самолет. Об этом сообщается на специализированном сайте о польской пожарной службе remiza.pl.

По его информации, самолет Dromader, вероятно, осуществлял аварийную посадку на поле. В результате маневра воздушное судно перевернулось. Пилота с помощью вертолета доставили в больницу. На место ЧП прибыли пожарные, а также военный вертолет.

10 июня в Яшкульском районе Республики Калмыкия упал легкомоторный самолет.

8 июня главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области сообщало, что легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино.

До этого самолет ТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Ранее истребитель пятого поколения F-35 разбился в США.

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