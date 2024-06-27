Правоохранители задержали мужчину, обстрелявшего людей в центре Москвы 13 лет назад

В Москве правоохранители задержали мужчину, который обстрелял своих знакомых в центре города 13 лет назад. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, мужчина 1 сентября 2011 года открыл стрельбу по двум своим знакомым на Театральной площади. Причиной потасовки стал конфликт из-за девушки. В результате одного из пострадавших спасти не удалось.

Злоумышленник скрылся от правоохранителей, однако позже удалось установить, что он проживает в Москве, используя документы своего брата. Подозреваемого задержали, а по месту его жительства обнаружили и изъяли травматическое оружие, которое по характеристикам предварительно совпадает с тем, из которого была совершена стрельба.

«С мужчиной проведены необходимые следственные действия, в том числе очные ставки, ему предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.

Ранее в центре Екатеринбурга засняли потасовку неизвестных со стрельбой.