В МЧС рассказали подробности о пожаре на рынке в Подмосковье

В одной из деревень Дмитровского городского округа загорелся строительный рынок на Рогачевском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

«В 17:44 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Дмитровский, деревня Бабаиха. Площадь пожара — 600 кв. м», — сказали в ведомстве. Там уточнили, что пострадавших нет.

Подробности о причинах возгорания и масштабах ущерба пока не уточняются.

Ранее в соцсетях распространились кадры пожара — огонь охватил торговые ряды, поднимается высоко и раздувается ветром. О пожаре первыми сообщили очевидцы.