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Две россиянки фиктивно зарегистрировали мигрантов и попали под уголовные дела

В Курганской области женщины фиктивно зарегистрировали мигрантов и попались

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Курганской области две женщины фиктивно зарегистрировали мигрантов и попались полиции. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, жительница поселка Варгаши в мае текущего года фиктивно зарегистрировала у себя дома иностранца. При этом не предполагалось, что приезжий будет проживать в этом жилище.

В июне 2023 года 37-летняя жительница города Кургана также фиктивно зарегистрировала в жилом помещении троих иностранных граждан, которые в результате там не проживали.

Полицейские возбудили в отношении женщин уголовные дела. Жительница Варгашей стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации иностранца, а женщина из Кургана теперь проходит по делу о фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства. Обе подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а мигрантов сняли с учета.

Ранее стало известно, что из России за незаконный труд в швейном цеху выдворят 36 мигрантов.

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