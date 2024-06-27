В Подмосковье загорелся строительный рынок

В деревне Бабаиха Дмитровского городского округа загорелся строительный рынок на Рогачевском шоссе. Очевидцы сообщили о пожаре около 18:40 по московскому времени, пишет «Москва Онлайн».

На кадрах видно большое пламя огня, вокруг которого столпились люди. В Telegram-канале уточняется, что пожар произошел на рынке на Рогачевском шоссе в Дмитровском городском округе.

Рогачевская ярмарка находится в 25 километрах от МКАД. Сотрудники МЧС активно тушит пожар площадью около 600 квадратных метров.

До этого в подмосковном Фрязине произошел пожар в здании НИИ. В оперативных службах рассказали, что причиной пожара в подмосковном Фрязине стал дуговой пробой в электросети.