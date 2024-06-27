Российский суд заочно приговорил к 14 годам экс-сотрудницу Минюста

Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую сотрудницу министерства юстиции РФ Марию Мамедову по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что экс-специалиста по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста РФ в Ставрополе заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Также ей назначен штраф в 600 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что координатора стенда Краснодарского края на выставке «Моя Россия» в Москве обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ, полиция составила в отношении него административный протокол.

Также сообщалось, что в Омской области 55-летнего мужчину отправили в колонию за фейки о ВС РФ в «Одноклассниках». По информации пресс-службы суда, житель села Ольгино Полтавского района разместил на личной странице в соцсети заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России с целью формирования негативного отношения к СВО.

Ранее МВД впервые лишило российского гражданства осужденного за фейки про армию.