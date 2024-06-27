Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский суд заочно приговорил к 14 годам экс-сотрудницу Минюста

Суд заочно приговорил к 14 годам экс-сотрудницу Минюста за фейки о ВС РФ

close
100%
Shutterstock

Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую сотрудницу министерства юстиции РФ Марию Мамедову по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что экс-специалиста по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста РФ в Ставрополе заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Также ей назначен штраф в 600 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что координатора стенда Краснодарского края на выставке «Моя Россия» в Москве обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ, полиция составила в отношении него административный протокол.

Также сообщалось, что в Омской области 55-летнего мужчину отправили в колонию за фейки о ВС РФ в «Одноклассниках». По информации пресс-службы суда, житель села Ольгино Полтавского района разместил на личной странице в соцсети заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России с целью формирования негативного отношения к СВО.

Ранее МВД впервые лишило российского гражданства осужденного за фейки про армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами