Россиянин напал на полицейского в участке с керамической кружкой и ручкой

В Новосибирске суд признал виновным местного жителя, напавшего на представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда города.

Согласно материалам дела, инцидент с участием осужденного произошел 31 октября 2023 года. Мужчина пришел в отделение криминалистики Следственного управления СК РФ для проведения следственных действий. Во время беседы с сотрудником полиции он начал нецензурно выражаться в отношении представителя власти, а затем проявил физическую агрессию. Так, мужчина ударил полицейского по лицу керамической кружкой с такой силой, что она раскололась. Затем взял ручку и нанес ей удары правоохранителю в плечо.

Новосибирец получил наказание за совершенные деяния в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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