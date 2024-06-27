Мужчина проткнул легкие металлическим прутом, упав с дерева

Житель Чехии собирал вишню для своей дочери на приусадебном участке и упал на металлический прут, подпиравший дерево. Об этом сообщает Mirror.

56-летний Радован Кучера приставил лестницу к дереву и почти закончил собирать вишню для дочери, когда неожиданно оступился и упал на металлический прут. Инородный предмет проткнул пострадавшему легкие и пищевод, едва не задел сердце и аорту.

Соседи пострадавшего вызвали экстренные службы и скорую помощь, однако врачи не смогли погрузить мужчину в машину, пожарным пришлось отпиливать концы прута. Жителя Чехии экстренно доставили в университетскую клинику Оломоуца. Медики пять часов удаляли прут из его тела.

«Несколько миллиметров и прут достал бы до сердца, пациенту чрезвычайно повезло», — рассказал хирург Мартин Калаб.

Спустя две недели после операции мужчину выписали на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Бразилии строитель насадился промежностью на прут, упав с высоты пяти метров. 57-летний рабочий находился на строительных лесах, когда поскользнулся и полетел вниз. Падение пришлось на торчавший металлический штырь, который пронзил мужчину вдоль: штырь вошел через пах, поразил печень и достиг верхней части диафрагмы, едва не задев сердце. Мужчину на скорой доставили в больницу, где врачи по частям достали из него штырь, зашили раны и сделали переливание крови.

Ранее в Удмуртии мужчина проткнул живот и спину железным прутом, упав с крыши на забор.