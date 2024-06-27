Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Боливию

Посольство РФ рекомендовало гражданам России пока воздержаться от поездок в Боливию после попытки государственного переворота. Об этом заявил российский посол в Ла-Пасе Михаил Леденев, сообщает РИА Новости.

«Рекомендуем (россиянам) быть внимательными, потому что обстановку в целом после того, что произошло, нельзя назвать стабильной. В течение недели, может быть, стоит воздержаться от поездок, перестраховаться», — сказал дипломат.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

В МИД России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что Москва решительно осуждает попытку переворота в Боливии и выражает непоколебимую поддержку властям страны.

Ранее президент Боливии выступил с заявлением после попытки госпереворота.