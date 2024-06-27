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Арестован замглавы компании, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязине

Суд арестовал замглавы компании, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязине

Щелковский городской суд заключил под стражу Юрия Фомина, заместителя гендиректора компании «Исприн», которая управляла сгоревшим зданием в подмосковном Фрязине. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, мужчина будет находиться под арестом до 24 августа.

24 июня в здании во Фрязине четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной мощного пожара в Фрязине стал дуговой пробой в электросети. Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках. Такой пробой стал причиной воспламенения горючих материалов.

В советское время в этом здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что в сгоревшем здании во Фрязине за полгода до пожара был потоп.

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