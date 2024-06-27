Арестован замглавы компании, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязине

Щелковский городской суд заключил под стражу Юрия Фомина, заместителя гендиректора компании «Исприн», которая управляла сгоревшим зданием в подмосковном Фрязине. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, мужчина будет находиться под арестом до 24 августа.

24 июня в здании во Фрязине четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной мощного пожара в Фрязине стал дуговой пробой в электросети. Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках. Такой пробой стал причиной воспламенения горючих материалов.

В советское время в этом здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что в сгоревшем здании во Фрязине за полгода до пожара был потоп.