Названа доля доходов от нефти и газа в российском бюджете в 2024 году

Доля ненефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в 2024 году может достигнуть 12,5% от ВВП страны. Об этом рассказал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, чьи слова передает ТАСС.

«По нашим оценкам, в федеральном бюджете ненефтегазовые доходы могут достичь величины порядка 12,5% ВВП», – отметил Куликов.

При этом он отметил, что предложение Минфина об увеличении в 2024 году бюджетных расходов примерно на полтриллиона рублей и увеличение дефицита бюджета с 0,9% до 1,1% ВВП серьезно не скажутся на ВВП.

До этого в Минфине заявили, что объем поступлений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год по итогам 2024 года составит около 181 млрд рублей. По информации ведомства, всего с начала введения налога в 2021 году в казну поступило около 441 млрд рублей, из которых более 56 млрд рублей пришли за первые пять месяцев этого года.

Ранее сообщалось, что страны G7 хотят ужесточить контроль над потолком цен на российскую нефть.