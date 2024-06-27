В Австралии репортер во время трансляции спас тонущего мальчика, пишет LADBible. Увидев, что ребенку нужна помощь, мужчина бросил микрофон и кинулся в воду.

Как пишут СМИ, Пол Берт вел трансляцию на новостном канале, когда увидел, как мальчика, купавшегося в океане, волной уносит от берега. Ребенок пытался выбраться на сушу, но не мог справиться с течением. Репортер, наблюдая эту картину, бросил микрофон и побежал на помощь.

«Мы потратили около 10 минут на его поиски, ныряя под волны. Я думал, что мы потеряли его. Я думал о своем сыне, который такого же возраста», — вспоминает Пол.

После поисков десятилетний школьник был найден, а Берт и другие очевидцы оказали ему на месте первую помощь.

«Он был жив, дышал, находился в сознании и разговаривал. Но наглотался много воды», — добавил журналист.

Несмотря на то, что Пол помог спасти жизнь в прямом эфире, его, как сообщается, уволили с канала после более чем десяти лет работы. Это произошло из-за массовых сокращений.

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