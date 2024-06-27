Жена Ассанжа рассказала, чем он будет заниматься после выхода из тюрьмы

Жена освобожденного из тюрьмы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла рассказала журналистам, что ее муж после освобождения собирается каждый день плавать в океане, а также наслаждаться нормальным сном и едой. Ее слова передает РИА Новости.

«Джулиан собирается плавать ежедневно в океане, спать в нормальной постели, он будет пробовать на вкус нормальную пищу, а еще он будет наслаждаться тем, что свободен. Впервые за 14 лет он оказался на свободе, и ему нужно время, чтобы восстановиться», — сказала Стелла Ассанж.

26 июня журналист признал вину в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Его приговорили к пяти годам, которые он уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов отпустили домой в Австралию.

До этого в Белом доме заявили, что не имели отношения к делу Ассанжа и его сделке с минюстом США.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ рассказал, что сделка Ассанжа призвана защитить источники от раскрытия.