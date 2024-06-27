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Жена Ассанжа рассказала, чем он будет заниматься после выхода из тюрьмы

Жена Ассанжа рассказала, что журналист планирует отдыхать после освобождения

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Kim Hong-ji/Reuters

Жена освобожденного из тюрьмы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла рассказала журналистам, что ее муж после освобождения собирается каждый день плавать в океане, а также наслаждаться нормальным сном и едой. Ее слова передает РИА Новости.

«Джулиан собирается плавать ежедневно в океане, спать в нормальной постели, он будет пробовать на вкус нормальную пищу, а еще он будет наслаждаться тем, что свободен. Впервые за 14 лет он оказался на свободе, и ему нужно время, чтобы восстановиться», — сказала Стелла Ассанж.

26 июня журналист признал вину в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Его приговорили к пяти годам, которые он уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов отпустили домой в Австралию.

До этого в Белом доме заявили, что не имели отношения к делу Ассанжа и его сделке с минюстом США.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ рассказал, что сделка Ассанжа призвана защитить источники от раскрытия.

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