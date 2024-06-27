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Поездки на трамваях по Москве станут более удобными

В приложении «Метро Москвы» появится схема трамвайной сети столицы

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Дептранс Москвы

Уже в этом году москвичам и гостям столицы станет проще строить поездки по всем 35 трамвайным маршрутам города, поскольку в мобильное приложение «Метро Москвы» добавят схему сети этого вида транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. Главу ведомства цитирует пресс-служба Дептранса.

Как рассказал Максим Ликсутов, также на новой схеме отобразится время в дороге, пересадки и остановки.

По его словам, «Метро Москвы» станет первым транспортным приложением, где появится возможность рассчитать путь на трамвайной схеме.

«Приложение «Метро Москвы» — это удобный инструмент для пассажиров городского транспорта. Cейчас с его помощью можно легко и быстро строить маршруты на метро, МЦК и МЦД, а скоро и на трамваях», — отметил Максим Ликсутов.

Глава Дептранса добавил, что столичные власти продолжат внедрять удобные цифровые сервисы для пассажиров, уточнив, что такую задачу поставил градоначальник Сергей Собянин.

В пресс-службе ведомства уточнили, что приложение можно скачать в Google Play и App Store.

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