В Воркуте прокомментировали сообщения о продаже воды пострадавшим при ЧС

Власти Воркуты назвали ложными сообщения о продаже воды пострадавшим после схода с рельсов поезда «Воркута — Новороссийск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Продуктовые наборы пассажирам поезда № 511 Воркута — Новороссийск, включающие в себя в том числе и воду, выдавались в пути следования три раза. Наборы выдавались бесплатно. <..> Продажа воды сотрудниками ОАО «РЖД» не осуществлялась», — заявили в мэрии.

При этом местный Telegram-канал »Новости Воркуты» опубликовал сообщение волонтера Артема Каминского, который также назвал жалобы на платную воду необоснованными. По его словам, он и другие волонтеры лично убедились в отсутствии злоупотреблений, когда передавали воду для пострадавших.

До этого пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми заявили, что 12 часов ждали помощь без тепла и света. Как заявила одна из пассажирок, чтобы согреться, некоторые разжигали костры.

Ранее в Коми оцепили место схода поезда с рельсов во избежание мародерства.