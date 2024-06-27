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В России признали экстремистом журналиста издания SOTA

Росфинмониторинг включил журналиста Sota Vision Кригера в список экстремистов

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Журналиста издания Sota (признано в РФ иностранным агентом) Артема Кригера включили в список террористов и экстремистов. Об этом говорится в реестре Росфинмониторинга.

«Кригер Артем Павлович, 9 января 2001 года рождения, город Москва», — сказано в перечне.

В июне данного журналиста арестовали по делу об участии в экстремистской организации.

Ему вменяется сотрудничество с организацией ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). В издании журналиста утверждают, что Кригер не сотрудничал с этой организацией. Кригеру грозит срок от 2 до 6 лет по части 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе).

В конце мая Росфинмониторинг добавила редактора издания Sota Анну Лойко в список террористов и экстремистов. До этого Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал эту журналистку, которая подозревается в оправдании терроризма. Министерство внутренних дел РФ объявило Лойко в федеральный розыск.

Ранее Росфинмониторинг внес театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов.

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